Трамп несподівано змінив статус 8 травня у США: що тепер святкуватимуть

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп підписав прокламацію, якою встановив 8 травня «Днем перемоги у Другій світовій війні».

Відповідний документ опубліковано на офіційному сайті Білого дому.

Раніше у Сполучених Штатах цю дату святкували як День Перемоги в Європі (V-E Day). В тексті звернення президент акцентував на ролі США та союзних держав у розгромі нацизму.

«Святкуючи День перемоги у Другій світовій війні, ми святкуємо монументальну перемогу Америки над тиранією та злом у Європі, очолювану могутністю наших Збройних сил і союзників», — йдеться у прокламації Трампа.

Попри зміну назви у президентській прокламації 8 травня не має статусу федерального свята у США. Наразі не повідомляється про наміри адміністрації офіційно надати цій даті статус державного вихідного дня.

Варто зауважити, що закінчення Другої світової війни відбулося 2 вересня 1945 року після капітуляції Японії. У РФ від 2020-го діє указ Володимира Путіна, згідно з яким офіційне святкування закінчення Другої світової війни перенесено на 3 вересня.

