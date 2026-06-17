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Трамп несподівно змінив риторику щодо України: що заявив
Трамп похвалив стійкість ЗСУ та заявив, що готовий знову закрутити нафтові гайки Путіну.
Попри свої попередні заяви, що нібито «у Зеленського немає карт», президент США Дональд Трамп визнав, що «Україна впорюється досить добре».
Про це глава Білого дому розповів журналістам в останній день саміту G7.
«Україна впорюється досить добре. Росія має набагато більшу армію. Але Україна впорюється добре. Вони тримаються. У них чудове обладнання, яке є нашим. Не забувайте», — сказав він.
Також Трамп заявив, що може знову запровадити нафтові санкції проти Росії, які раніше були припинені через конфлікт в Ірані.
«Так, можливо, я їх поверну. Я хотів переконатися, що нафта залишалася якнайнижчою. Зараз, коли ціна на нафту сильно впала, коли ви бачите ці цифри, вона дуже низька, я, можливо, знову запроваджу їх. Дякую», — сказав президент США.
Раніше Дональд Трамп натякнув, що у війні України та Росії «щось станеться».