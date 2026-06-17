Трамп несподівно змінив риторику щодо України: що заявив

Трамп визнав, що Україна «справляється досить добре» / © Associated Press

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Попри свої попередні заяви, що нібито «у Зеленського немає карт», президент США Дональд Трамп визнав, що «Україна впорюється досить добре».

Про це глава Білого дому розповів журналістам в останній день саміту G7.

«Україна впорюється досить добре. Росія має набагато більшу армію. Але Україна впорюється добре. Вони тримаються. У них чудове обладнання, яке є нашим. Не забувайте», — сказав він.

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Також Трамп заявив, що може знову запровадити нафтові санкції проти Росії, які раніше були припинені через конфлікт в Ірані.

«Так, можливо, я їх поверну. Я хотів переконатися, що нафта залишалася якнайнижчою. Зараз, коли ціна на нафту сильно впала, коли ви бачите ці цифри, вона дуже низька, я, можливо, знову запроваджу їх. Дякую», — сказав президент США.

Раніше Дональд Трамп натякнув, що у війні України та Росії «щось станеться».

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