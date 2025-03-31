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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Трамп незадоволений як Путіним, так і Зеленським: неочікувана заява Білого дому

У Білому домі заявили, що Трамп висловив своє невдоволення коментарями про завершення війни і Путіна, і Зеленського.

Автор публікації
Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Глава Білого дому Дональд Трамп невдоволеними заявами як диктатора Путіна так і українського президента Володимира Зеленського.

Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт.

Вона запевнила, що Трамп «докладає неймовірних зусиль», щоб укласти мирну угоду між Росією та Україною.

«І він висловив своє невдоволення коментарями, які були зроблені лідерами обох сторін цього конфлікту. Він висловив те, що, на його думку, має відбутися для того, щоб цей конфлікт завершився. Він продовжує дуже наполегливо працювати над цим, і наші команди продовжують працювати над цим», — каже Левітт.

Раніше ексміністр закордонних справ Павло Клімкін припустив, що Трамп прагне припинити вогонь в Україні до Великодня.

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