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Трамп висловився про постачання китайської зброї до РФ: що саме сказав президент США
Дональд Трамп відмовився коментувати інформацію про постачання Китаєм зброї до РФ.
Президент США Дональд Трамп не має інформації про постачання китайської зброї РФ.
Про це президент США Дональд Трамп сказав у межах зустрічі з італійською прем’єркою Джорджею Мелоні, передає Fox News.
«Я не маю жодних коментарів, я поняття не маю, це його (Володимира Зеленського — ред.) заява, а не моя», — заявив він.
Нагадаємо, вже 24 квітня США та Україна можуть підписати угоду про корисні копалини.
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