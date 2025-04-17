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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Трамп висловився про постачання китайської зброї до РФ: що саме сказав президент США

Дональд Трамп відмовився коментувати інформацію про постачання Китаєм зброї до РФ.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Трамп висловився про постачання китайської зброї до РФ: що саме сказав президент США

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп не має інформації про постачання китайської зброї РФ.

Про це президент США Дональд Трамп сказав у межах зустрічі з італійською прем’єркою Джорджею Мелоні, передає Fox News.

«Я не маю жодних коментарів, я поняття не маю, це його (Володимира Зеленського — ред.) заява, а не моя», — заявив він.

Нагадаємо, вже 24 квітня США та Україна можуть підписати угоду про корисні копалини.

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