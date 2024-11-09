"Трамп ніколи не буде другим номером": Подоляк про підтримку Путіна новим президентом США

У своїх відносинах з кремлівським диктатором Трамп буде діяти виключно виходячи з репутаційного прагматизму. Таку думку висловив радник голови ОПУ Михайло Подоляк в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"А в рамках репутаційного прагматизму не має сенсу підтримувати ініціативи Путіна, тому що тоді ти будеш "другим номером". А Трамп не може грати "другим номером", давайте відверто говорити. І якщо ти підтримуєш ініціативи, ну, так чи інакше ти їх переформулюєш, але це все одно будуть ініціативи Путіна. Це означає, що ти будеш грати "другим номером"", – зазначив радник.

Він підкреслив, що Трамп завжди намагався і намагатиметься бути "першим номером".

"Я собі зовсім не уявляю, враховуючи біографію Трампа, враховуючи його ключові акценти, які він завжди робить… Грати другим номером він точно не буде, тільки першим. І тому вся ініціатива від Трампа буде мати зовсім інший вигляд, аніж те, що пропонує суб’єкт, на прізвище Путін", – додав Подоляк.

Нагадаємо, Радник Трампа заявив, що Україна має забути про Крим і думати про мир. В ОПУ у відповідь зазначили, що Росію треба змусити чути, що мир потрібен і що мир має бути надійним.

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