Трамп нині не зацікавлений у відновленні обговорення з Києвом угоди щодо ресурсів – Reuters

Нині невідомо, чи переговори будуть відновлені.

Американський президент Дональд Трамп наразі не зацікавлений у поновленні обговорення з Києвом угоди щодо ресурсів.

Про це інформує Reuters із посиланням на чиновника Білого дому.

Трамп поїхав до своєї резиденції у Флориді і не планує повертатись, сказав посадовець.

Раніше і сам Трамп говорив журналістам, що президент Україн Володимир Зеленський хоче повернутися до діалогу просто зараз, але він не може на це піти.

Раніше повідомлялося, про те, що президент України Володимир Зеленський відповів, за яких умов Україна готова підписати угоду щодо корисних копалин.

Читайте також: