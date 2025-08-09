ТСН у соціальних мережах

Трамп обговорює з Європою умови Путіна щодо припинення війни — Politico

Адміністрація Дональда Трампа обговорює з європейськими союзниками пропозиції Путіна.

Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Адміністрація президента США Дональда Трампа проводить консультації з європейськими партнерами щодо умов, які російський диктатор Путін передав через спецпосланця Білого дому Стіва Віткоффа.

Про це повідомляє Politico.

Віткофф цього тижня повернувся з зустрічі з Путіним і доповів Трампу про вимоги, за яких Росія готова припинити бойові дії в Україні. Деталі не розголошуються, але глава Білого дому підтвердив, що серед них є питання територій.

«Це складно. Буде певний обмін територіями на благо обох сторін, але ми говоритимемо про це пізніше або завтра», — сказав Трамп у п’ятницю в Овальному кабінеті.

Як зазначив неназваний посадовець Білого дому, це не означає, що угода чи перемир’я вже узгоджені. За його словами, президент обговорює пропозицію з усіма відповідними сторонами.

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Путін висунув низку умов для підписання мирної угоди з Україною.

Ми раніше інформували, що Дональд Трамп анонсував майбутню зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним.

