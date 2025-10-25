Трамп обговорить війну РФ проти України із Сі Цзіньпіном

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час майбутньої зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном хоче обговорити закінчення війни Росії проти України.

Про це повідомляє Bloomberg.

Очільник Білого дому сподівається, що Пекін здатен натиснути на Москву для зупинення бойових дій. Трамп все ще думає, що Путін хоче завершення війни.

«Я насправді буду з ними говорити про те, як нам завершити війну з Росією та Україною, чи то через нафту, енергетику, чи щось інше», — сказав Трамп.

Нагадаємо, зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна може відбутися на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (APEC), який проходитиме у жовтні в Малайзії.

Також днями очільник Білого дому розповів, що планує свій візит до Китаю «приблизно на початку наступного року».