Трамп поспілкувався із Сі Цзіньпіном про війну в Україні: про що домовились

Президент США Дональд Трамп заявив, що провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. За словами Трампа, вони обговорили низку важливих питань.

Про це він написав у соцмережі Х.

Зокрема вони говорили про необхідність завершення війни між Росією та Україною, а також про угоду щодо застосунку TikTok.

«Я щойно завершив розмову з главою Китаю Сі. Ми досягли прогресу з багатьох важливих питань, зокрема щодо необхідності припинення війни між РФ та Україною та схвалення угоди TikTok», — написав Трамп.

Також Трамп домовився з президентом Китаю, що вони зустрінуться на саміті АТЕС у Південній Кореї. Окрім цього, президент США поїде до Китаю на початку наступного року, а зі свого боку президент Сі «також приїде до Сполучених Штатів у відповідний час».

«Розмова була дуже вдалою, ми ще поговоримо телефоном, вдячні за схвалення TikTok і з нетерпінням чекаємо на зустріч в АТЕС!», — підсумував Трамп.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп переконаний, що запровадження європейських санкцій проти Китаю могло б стати ключем до завершення війни Росії проти України.

Раніше Трамп заявляв, що війна в Україні, яка вже «забрала мільйони душ», могла перерости в Третю світову. Головною причиною нападу на Україну Трамп назвав відсутність поваги з боку Кремля до попередньої адміністрації Білого дому.