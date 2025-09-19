- Дата публікації
Трамп поспілкувався із Сі Цзіньпіном про війну в Україні: про що домовились
Президент США Дональд Трамп обговорив з лідером Китаю «необхідність припинення війни».
Президент США Дональд Трамп заявив, що провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. За словами Трампа, вони обговорили низку важливих питань.
Про це він написав у соцмережі Х.
Зокрема вони говорили про необхідність завершення війни між Росією та Україною, а також про угоду щодо застосунку TikTok.
«Я щойно завершив розмову з главою Китаю Сі. Ми досягли прогресу з багатьох важливих питань, зокрема щодо необхідності припинення війни між РФ та Україною та схвалення угоди TikTok», — написав Трамп.
Також Трамп домовився з президентом Китаю, що вони зустрінуться на саміті АТЕС у Південній Кореї. Окрім цього, президент США поїде до Китаю на початку наступного року, а зі свого боку президент Сі «також приїде до Сполучених Штатів у відповідний час».
«Розмова була дуже вдалою, ми ще поговоримо телефоном, вдячні за схвалення TikTok і з нетерпінням чекаємо на зустріч в АТЕС!», — підсумував Трамп.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп переконаний, що запровадження європейських санкцій проти Китаю могло б стати ключем до завершення війни Росії проти України.
Раніше Трамп заявляв, що війна в Україні, яка вже «забрала мільйони душ», могла перерости в Третю світову. Головною причиною нападу на Україну Трамп назвав відсутність поваги з боку Кремля до попередньої адміністрації Білого дому.