Трамп обіцяє завершити війну в Україні: Помпео описав несподіваний план, як це може відбутися

У світлі можливого переобрання Дональда Трампа на посаду президента США колишній держсекретар Трампа Майк Помпео пропонує альтернативний погляд на його потенційну політику щодо України.

Деякі експерти стверджують, що в разі переобрання Дональд Трамп припинить допомогу Україні, віддасть її територію і буде мати справу безпосередньо з Владіміром Путіним, щоб нав'язати країні ганебний "мир". Однак інші переконані, що немає жодних доказів того, що така капітуляція буде частиною політики Трампа, і є багато доказів протилежного.

Про це ексдержсекретар США Майк Помпео та ексрадник Трампа Девід Урбан написали у колонці для The Wall Street Journal.

Вони нагадують, що саме Трамп 2017 року скасував ембарго на постачання зброї, запроваджене адміністрацією Обами, надавши Україні ракетні комплекси Javelin, які допомогли врятувати Київ у перші дні російського вторгнення.

Автори статті розкритикували Байдена за слабкість, яка "призвела до того, що Україна опинилася там, де вона є сьогодні": через два роки повномасштабної війни, зі зруйнованими містами, сотнями тисяч вбитих, мільйонами біженців і без засобів для перемоги.

З огляду на таку позицію автори WSJ кажуть, що Трамп може відновити мир через силу і наводять приблизний план перемоги для України.

Розкрити енергетичний потенціал Америки. Це дасть поштовх американській економіці, знизить ціни і скоротить бюджет Путіна на військові злочини.

Відновити зв'язки з Саудівською Аравією та Ізраїлем і працювати разом проти Ірану. Це стабілізує Близький Схід, полегшить кризу в Газі і створить можливість для саудитів приєднатися до США у витісненні Росії зі світових енергетичних ринків.

Запровадити реальні санкції проти Росії. Санкції адміністрації Байдена добре виглядають на папері, але є порожніми, пише Помпео. Наприклад, Міністерство фінансів США звільняє російські банки від американських санкцій, якщо їхні операції пов'язані з видобутком енергоносіїв - найважливішим джерелом доходів для військової машини Кремля.

Нарощувати американську оборонну промисловість. Помпео і Урбан наголошують, що США мають показати супротивникам, особливо Росії та Китаю, що вони не можуть конкурувати з оборонними можливостями США. Економіка Росії менша за економіку Техасу: "Ми не можемо дозволити Китаю зрівнятися і перевершити США".

Відродити Організацію Північноатлантичного договору. Це означає, що європейці повинні платити свою справедливу частку. Настав час підняти планку витрат до 3% валового внутрішнього продукту країн-членів.

Створити програму "ленд-лізу" для України на 500 мільярдів доларів. Замість того, щоб обтяжувати американських платників податків новими рахунками, автори пропонують дозволити Україні позичити стільки, скільки їй потрібно, щоб купити американську зброю для перемоги над Росією: "Саме так ми допомогли Британії у Другій світовій війні перед Перл-Гарбором. Саме так ми можемо послати чіткий сигнал Путіну, що він ніколи не переможе".

Зняти всі обмеження на типи озброєнь, які Україна може отримати і використовувати. Це відновить позицію сили, яка, як зрозуміє Путін, означає, що війна має закінчитися. Він зіткнеться зі зростаючими витратами і не матиме жодних шансів на подальший виграш.

Автори пишуть, що ці кроки дозволять Трампу встановити умови угоди: "Війна припиняється негайно". Україна розбудує значні оборонні сили, щоб Росія більше ніколи не нападала. Ніхто не визнає російську окупацію та анексію українських територій - так само, як ніколи не визнавали радянську інкорпорацію країн Балтії та не визнавали Східну Німеччину до 1974 року. Крим буде демілітаризовано. Україна відновиться за рахунок репарацій із заморожених резервів центрального банку Росії, а не доларів американських платників податків.

Україна вступить до НАТО якнайшвидше, щоб усі європейські союзники взяли на себе тягар її захисту. НАТО має створити фонд для озброєння України у розмірі 100 мільярдів доларів, з часткою США на рівні 20%, як це має місце в інших спільних бюджетах альянсу. Європейський Союз повинен якнайшвидше прийняти Україну і допомогти їй модернізувати і розвивати свою економіку.

Якщо Росія виконає ці умови, Захід поступово скасує санкції. Вони будуть повністю зняті, як тільки Україна стане членом НАТО і ЄС.

"Ці кроки, а не напівзаходи адміністрації Байдена, покладуть край війні, встановлять міцний мир, забезпечать Європі тягар його підтримання та відновлять свободу і безпеку на континенті. Для тих, хто сумнівається: Останнє, чого хоче пан Трамп на другому терміні, - це зовнішньополітичний провал, який відволікатиме увагу від його внутрішнього порядку денного і в порівнянні з яким невдалий вивід військ пана Байдена з Афганістану виглядатиме успіхом", - пише Помпео для WSJ.

Нагадаємо, раніше видання Time написало, що українська влада вже знає, як діяти у випадку перемоги Дональда Трампа на виборах президента США. У Києві сподіваються, що з часом він усвідомить хибність своїх спроб задобрити Росію, але готуються до важкого 2025 року.

Читайте також: