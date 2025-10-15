Трамп обіцяє мир, але втрачає важелі впливу на Путіна: CNN про те, що не врахували США у грі з Кремлем

Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп під час виступу в ізраїльському Кнесеті заявив, що встановлення миру в Україні є його наступним пріоритетом. Втім, зараз ця ціль здається найбільш віддаленою від моменту, коли Трамп знову прийшов до влади у Білому домі.

Про це йдеться у матеріалі кореспондента CNN з питань міжнародної безпеки Ніка Патона Волша.

Він наголошує, що ситуація навколо України докорінно відрізняється від тієї, яка дозволила американському лідерові досягти домовленостей у Газі. З його слів, «єдиний повчальний момент», який Трамп може винести з війни між Ізраїлем і ХАМАСом, полягає в тому, що США досі мають силу нав’язувати свої умови завдяки силі. Втім, відмінність двох конфліктів дуже суттєва.

Роль Трампа в Газі та в українській війні

Перша полягає в тому, що у випадку з Ізраїлем Трамп переконав союзника, який залежить від нього у військовому плані. Натомість Росія є історичним опонентом Вашингтона, залежить від Китай, і, що важливо, коли справа доходить до вторгнення Кремля, то світ дещо неоднозначно засуджує це.

«Можливості Трампа щодо Путіна були від самого початку уявними, але зараз вони обмежені, якщо не взагалі відсутні», — йдеться у статті CNN.

Зазначається, що очільник Білого дому уже спробував червоні доріжки, міжособистісну чарівність та економічне переконання. Окрім того, було щонайменше сім дедлайнів нових санкцій, але врешті Трамп вирішив: хоче, щоб Європа припинила купувати російські вуглеводні, перш ніж будуть запровадженні обмеження. Ба більше — навіть Кремль визнає, що переговори зараз на «серйозній паузі».

Кореспондент CNN зауважив, що на відміну від Гази, Трамп не може оголосити про укладення угоди між Росією та Україною, залишивши делікатні деталі на потім. Волш вважає, що кремлівський «фюрер» із задоволенням залишив президента США з порожніми руками після Аляски і, ймовірно, зробить це за будь-якої іншої можливості підставити його.

Також існують невизначеності щодо гарантій безпеки, які державний секретар Марко Рубіо мав розробити для України, а роль спецпредставника Стіва Віткоффа після поїздок до Москви була применшена.

Tomahawk для України

Однак, наголошує CNN, для Трампа залишається один можливий урок з останніх дев’яти місяців боротьби з Путіним і Газою. Йдеться про можливість дозволити європейським союзникам купувати ракети Tomahawk, щоб Україна могла запускати їх по Росії.

Україна та Європа вже йшли шляхом порожніх погроз, як з Путіним, так і з Трампом та його попередником Джо Байденом. Саме він пригрозив дозволити Україні запускати ракети ATACM по Росії у відповідь на розгортання військ КНДР.

«Кремль погрожував лісовою пожежею, але насправді не зміг дати лютої відповіді. Путін міг лише оголити зуби, не маючи справжньої рішучості», — йдеться у статті.

Втім, зазначається, що так само Трамп погрожував вторинними санкціями проти Індії та Китаю за купівлю російської нафти, але запровадив їх лише щодо Нью-Делі. Натомість постачання Tomahawk заведе чинного американського президента далі, ніж його попередника, у покаранні Росії.

«Але Трамп має виконати свою домовленість. Останні дев’ять місяців показали, що порожні погрози — і Кремля, і Трампа — швидко викриваються. Це жорстока війна, де лише реальна та відчутна шкода тепер має значення», — наголошує автор статті.

Чого боїться Москва

Наразі виникає запитання — якої шкоду Москва має зазнати, щоб її змусили повернутися до переговорів, які вона сама завела до глухого кута? Серйозна нестача газу турбує деякі російські регіони після місяців довгострокових ударів ЗСУ по нафтопереробних заводах. Російська економіка ризикує перегрітися. Але чи стурбований цим Путін? Чи він радше одержимий своїм довгостроковим політичним виживанням та історичною спадщиною?

«У Трампа немає легких важелів впливу на Путіна. Тепер він має довести, що його погрози силою — реальної шкоди Росії як економічно, так і фізично — справдяться. Це ризикує призвести Трампа в напрямках, які Байден не наважувався просувати», — підсумовує автор CNN.

Якщо Трамп дійсно прагне повторити «мирну перемогу», йому доведеться фізично протистояти Путіну. Втім, цього президент США, «здається, боїться від природи».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський їде до Дональда Трампа. Лідери мають зустрітися у Білому домі 17 жовтня. Одна з причин — Київ запитає своїх американських колег про зброю, яку вони могли б купити.