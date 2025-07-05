Трамп обіцяє відновити постачання Patriot Україні після розмови із Зеленським — Reuters

Дональд Трамп / © Associated Press

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У телефонній розмові між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом 4 липня 2025 року було обговорено активізацію повітряної оборони України перед тиском з боку Росії. Зеленський закцентував на потребі постачання Patriot — ключового елементу захисту українських міст, враховуючи різке зростання дронових атак Москви, зокрема по Києву.

Експерти та учасники розмови повідомили Reuters, що після близько 40‑хвилинного ділового дзвінка сторони оптимістично налаштовані: Трамп пообіцяв перевірити, чи можна відновити постачання ракет Patriot, які були призупинені рішенням Вашингтона.

Сторони домовились ініціювати зустрічі між відповідними командами для організації спільного виробництва, закупівель та інвестицій у розбудову системи української ППО.

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Раніше видання Axios з посиланням на українського чиновника та джерело, обізнане з цією розмовою, повідомило, що президент США Дональд Трамп пообіцяв допомогти Києву з протиповітряною обороною через ескалацію російських атак.

Нагадаємо, під час зустрічі з Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО в Гаазі Дональд Трамп заявив про готовність розглянути питання постачання Україні додаткових систем протиповітряної оборони Patriot.

Однак натомість нещодавно з’явилася інформація про те, що США призупиняють постачання Україні певних видів озброєння через занепокоєння щодо власних запасів.