Трамп обіцяє відправити Україні більше зброї: у Путіна відреагували

Володимир Путін. / © Getty Images

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Кремлеві не дуже сподобалася заява президента США Дональда Трампа про нові пакети військової допомоги Україні.

Про це заявив прессекретар диктатора РФ Дмитро Пєсков.

Представник Кремля нахабно заявив, нібито це "не лежить у руслі спроб сприяти мирному врегулюванню”. Втім, каже Пєсков, РФ дуже “цінує зусилля Трампа щодо прямого переговорного процесу між Москвою та Києвом”.

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"Що стосується того, які саме постачання, в якій кількості продовжують надходити до України із США, то потрібен час, щоб це прояснити остаточно”, - додав він.

Не стримався політик, аби не кинути кілька звинувачень у сторону країн Європи, які постачають озброєння для України. Такі дії, цинічно наголосив Пєсков, “спрямовані на те, щоб сприяти продовженню бойових дій”.