Трамп обнадіяв заявою про мирну угоду та завершення війни в Україні

Дональд Трамп сподівається на врегулювання війни в Україні, уникаючи водночас конкретних обіцянок щодо посилення тиску на Кремль.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп висловив оптимізм щодо швидкого завершення війни в Україні, анонсувавши можливість підписання мирної угоди «в недалекому майбутньому».

Про це американський лідер висловився у коментарях журналістам, опублікованих Білим домом.

Трамп відповів на запитання про те, яке насправді становище між Росією та Україною зараз.

«Я думаю, що ми досягнемо угоди в якийсь момент, сподіваюся, у недалекому майбутньому«, — сказав очільник Білого дому.

Він також акцентував на військових втратах у війні в Україні.

«Тож я не знаю, чи бачили ви щойно оприлюднені цифри. 30 тисяч солдатів загинуло цього місяця. І була ця розвідка 30 тисяч. 27 місяцем раніше», — сказав президент США.

Водночас він ухилився від прямої відповіді на запитання щодо додаткових санкцій проти Росії, які він начебто обговорював з сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом.

«Ми обговорювали їх (санкції — ред.) постійно. Я не вважаю, що з ним дуже цікаво розмовляти. Окрім випадків, коли ми говоримо про законодавство. І ми говоримо про законодавство постійно. Ви вважаєте, що це захопливі стосунки? Це не так. Але ми… ми багато говоримо про законодавство, і у нас на підході чудове законодавство», — розповів Трамп.

Нагадаємо, у січні може відбутися зустріч президента України Володимира Зеленського та Трампа у США для обговорення деталей мирного плану. Зеленський повідомив, що наразі стартують переговори з представниками європейських генштабів щодо гарантій безпеки, які стануть фундаментом для подальшої зустрічі лідерів у широкому колі. Президент України підкреслив прагнення провести ці переговори на найвищому рівні до кінця січня, щоб фіналізувати ключові кроки до завершення війни.

Зеленський у вечірньому зверненні за 4 січня заявив, що Україна готується до двох сценаріїв завершення війни: дипломатичного шляху за підтримки партнерів або переходу до тривалої активної оборони. Глава держави анонсував серію важливих зустрічей у Європі, які мають наблизити справедливий мир, проте наголосив, що Київ не поступиться своєю силою, якщо міжнародного тиску на Росію виявиться недостатньо.

