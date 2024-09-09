Трамп образився на Путіна і висунув версію, чому той "підтримує" Гарріс

Республіканець сказав, що його образила "підтримка" Путіним кандидатки від демократів.
Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп заявив, що президент РФ Володимир Путін "підтримав" кандидатку від демократів Камалу Гарріс через те, що з "Росією ніхто не був жорсткішим за Трампа за всю історію".
Про це американський політик сказав під час виступу на передвиборчому заході у Вісконсині.
Трамп сказав, що його образила "підтримка" Путіним Гарріс.
"Я знав Путіна, знав добре, і, знаєте, він підтримав Камалу. Мене це дуже образило. Цікаво, чому Путін підтримав Камалу? Він же шахіст. З Росією ніхто не був жорсткішим за Трампа за всю історію, і Путін це знає", – заявив республіканець.
Він вкотре сказав, що хоче завершити війну Росії проти України ще до того, як "добереться до Білого дому як президент США".
"Я зроблю це", – запевнив Трамп.
Нагадаємо, 5 вересня Путін заявив, що на виборах президента США "підтримає" Гарріс, адже Трамп "запровадив таку кількість санкцій та обмежень щодо Росії, скільки до нього не запроваджував жоден президент".
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