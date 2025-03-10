Трамп обурився на запитання про те, чи вважає неповагою з боку Путіна нові удари по Україні

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп ухилився від запитання представника The Washington Post — про те, чи виявив президент-диктатор РФ Володимир Путін неповагу до нього, атакуючи Україну.

Про це журналіст запитав очільника Білого дому на борту президентського літака Air Force One.

Трамп кілька разів намагався уточнити у представника Трамп кілька разів намагався уточнити у представника WP сутність запитання, а потім почав ставити відповідні: "Хто, що він (Путін - Ред.) зробив, чи він не поважає мене?"

Після цього Трамп уточнив у журналіста, яке видання він представляє. Той відповів, що The Washington Post.

Тоді президент США сказав: "Ви зараз дуже підірвали до себе довіру. Що ще?".

Нагадаємо, Дональд Трамп розкритикував президента України Володимира Зеленського за відсутність подяки за допомогу від США.

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