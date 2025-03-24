Росія вдарила по планах Трампа закінчити війну швидко— The Telegraph

Сполучені Штати сподіваються на досягнення перемир’я між Росією та Україною до 20 квітня – цього дня і православні, і католики святкуватимуть Великдень. Але терміни можуть змінитися через великі розбіжності між сторонами.

Про це повідомило видання The Telegraph 23 березня.

Президент США Дональд Трамп не перестав покладати надії на свої плани щодо завершення російсько-української війни вже до Великодня: його посол у Москві у неділю заявив про оптимістичні надії Білого дому на переговори, які тривають цими днями у Саудівській Аравії.

За його словами, вони мають на меті стати базою для подальшого остаточного врегулювання конфлікту. Однак у Кремлі применшили сподівання Білого дому.

"Плани Трампа та Путіна щодо завершення бойових дій дещо розходяться, як і сподівання, які покладають обидві сторони на переговори у Саудівській Аравії", - пишуть журналісти.

Джерела у Білому домі повідомили виданню, що Дональд Трамп починає "дедалі більше сердитися" через те, що Росія продовжує масовано обстрілювати Україну різними видами озброєння.

Речник Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що попереду чекає ще багато нюансів для обговорення. За його словами, сторони, між якими відбуваються переговори, перебувають лише на старті шляху, а попереду їх очікують "важкі обговорення".

Нагадаємо, на 24 березня анонсовані окремі консультації української та російської делегацій із представниками США у Саудівській Аравії. На переговорах обговорюватимуться, зокрема, технічні деталі реалізації 30-денного припинення вогню по об’єктах енергетики.

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