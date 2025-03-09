Трамп очікує, що Україна підпише угоду про рідкісноземельні мінерали

Він також наголосив, що Україна має значні поклади рідкісноземельних мінералів.

Президент США Дональд Трамп висловив упевненість, що Україна зрештою підпише угоду про рідкісноземельні мінерали.

Про це він сказав в інтерв'ю Fox News.

"Так, я думаю, що це станеться", — відповів Трамп на запитання, чи очікує він, що президент України Володимир Зеленський повернеться до переговорів і документ буде підписано.

Ведуча також поцікавилася, чи справді Україна має значні поклади рідкісноземельних мінералів.

"Так, я це перевірив", — заявив Трамп, не уточнивши деталей.

Раніше Трамп розкритикував Зеленського за відсутність подяки за допомогу від США. Він заявив, щ під час президентства Джо Байдена гроші для України були надані легко, але чи є подяка від президента України Володимира Зеленського.