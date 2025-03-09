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Трамп очікує, що Україна підпише угоду про рідкісноземельні мінерали

Трамп очікує, що Україна підпише угоду про рідкісноземельні мінерали

Президент США Дональд Трамп / Фото: Associated Press

Він також наголосив, що Україна має значні поклади рідкісноземельних мінералів.

Президент США Дональд Трамп висловив упевненість, що Україна зрештою підпише угоду про рідкісноземельні мінерали.

Про це він сказав в інтерв'ю Fox News. 

"Так, я думаю, що це станеться", — відповів Трамп на запитання, чи очікує він, що президент України Володимир Зеленський повернеться до переговорів і документ буде підписано.

Ведуча також поцікавилася, чи справді Україна має значні поклади рідкісноземельних мінералів.

"Так, я це перевірив", — заявив Трамп, не уточнивши деталей.

Раніше Трамп розкритикував Зеленського за відсутність подяки за допомогу від США. Він заявив, щ під час президентства Джо Байдена гроші для України були надані легко, але чи є подяка від президента України Володимира Зеленського.

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