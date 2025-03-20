Трамп оцінив розмови з Путіним і Зеленським: деталі

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп назвав "дуже хорошими розмовами" телефонні переговори з диктатором РФ Володимиром Путіним та українським лідером Володимиром Зеленським.

Про це американський президент заявив в інтерв'ю Breitbart News.

За його словами, розмова з кремлівським "фюрером" "минула добре". Переговори телефоном з українським колегою Трамп також назвав добрими.

"Я говорив з президентом Зеленським і пояснив, що відбулося вчора (розмова з Путіним - Ред.). Моя мета – об'єднати ці дві країни. Тоді ми домовимося про припинення вогню і, врешті-решт, перестанемо втрачати по дві тисячі людей на тиждень. Дві тисячі людей на тиждень або більше гинуть у цій війні, і я хочу це зупинити", - заявив очільник Білого дому.

Окрім того, американський президент висловив впевненість, "що угода буде досягнута, щоб ми могли зупинити кровопролиття, яке там відбувається".

"Я також хочу припинити величезні виплати, які ми повинні робити. Я також хочу, щоб Європа платила стільки ж, скільки і ми, тому що вони не могли цього зробити при Байдені", - заявив Трамп.

Нагадаємо, 18 березня президент США Дональд Трамп мав розмову з диктатором РФ Володимиром Путіним. Кремлівський "фюрер" відкинув перемир'я з Україною, але Трамп назвав це перемогою, бо вважає це - як можливий перший крок до більшої угоди.

Вже 19 березня Трамп мав розмову із Зеленським. Спецпосланець в Україні генерал Кіт Келлог назвав переговори "чудовими".

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