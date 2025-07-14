Трамп оголосить про "агресивний" план озброєння: Україна може отримати зброю для наступу — ЗМІ

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп оголосить про новий план озброєння України в понеділок, який, як очікується, включатиме наступальну зброю, повідомляють Axios два джерела, обізнані з планами американського президента.

Надання наступальної зброї стане суттєвою зміною для Трампа, який донедавна намагався заявити, що надасть лише оборонну зброю, щоб уникнути ескалації конфлікту.

Американські, українські та європейські чиновники сподіваються, що ця зброя змінить траєкторію війни та змінить розрахунки президента Росії Володимира Путіна щодо припинення вогню.

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Два джерела повідомили Axios, що в них є підстави вважати, що план, ймовірно, включатиме ракети великої дальності, які можуть досягати цілей глибоко всередині російської території, включаючи Москву. Однак жодне з них не знало про остаточне рішення.

“Трамп дуже розлючений на Путіна. Його завтрашня заява буде дуже агресивною”, – сказав Axios сенатор Ліндсі Грем (республіканець від Південної Кароліни).

Також йдеться про те, що нова ініціатива, яка буде представлена на зустрічі Трампа та Генерального секретаря НАТО Марка Рютте, передбачатиме оплату європейськими країнами зброї американського виробництва, яка буде надіслана до України.

Наразі Білий дім не відповів на запит про коментарі для ЗМІ.

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Нагадаємо, що раніше Трамп заявив, що США надішлють Україні ракети Patriot.

Мовляв, ЄС відшкодує їхню вартість.