Трамп оголосив «енергетичне перемир’я» між Україною та Росією

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив про початок енергетичного перемир’я між Україною та Росією. За його словами, домовленість набуває чинності негайно, а обидві сторони вже погодилися її дотримуватися.

Про це Трамп повідомив у своїй заяві.

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Допис Дональда Трампа. / © Скріншот

«Від цього моменту негайно набуває чинності енергетичне перемир’я у війні між Росією та Україною. Обидві сторони погодилися. Не порушуйте його!» — заявив президент США.

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Окремих заяв України та Росії щодо погодження такого режиму в наведеному повідомленні немає.

Водночас над Україною від ночі лунає повітряна тривога, а у повітряному просторі перебувають ворожі дрони.

Карта повітряних тривог. / © Фото з відкритих джерел

Що знали в Україні про «енергетичне перемир’я»

Президент Володимир Зеленський заявив, що оголошення Дональда Трампа про енергетичне перемир’я стало для нього новиною.

«Але якщо росіяни погодяться на енергетичне перемир’я, Україна погодиться», — сказав Зеленський.

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Водночас, за даними журналіста Financial Times Крістофера Міллера, в української сторони на момент заяви Трампа не було інформації про таку домовленість.

«Ніхто не чув про це перемир’я», — сказав високопоставлений український посадовець.

Трамп уже оголошував про енергетичне перемир’я

Нагадаємо, у вересні Дональд Трамп уже заявляв, що Україна та Росія нібито фактично погодилися на енергетичне перемир’я і не завдаватимуть ударів по енергетичних об’єктах. Тоді він також повідомив про це у своїй соцмережі Truth Social.

Однак згодом цю інформацію не підтвердили ані в Києві, ані в Москві. Ба більше, після цього російські удари по українській енергетичній інфраструктурі лише посилилися.

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Київ готується до складної зими на тлі атак РФ

Упродовж останніх тижнів російські удари по Києву та енергетичній інфраструктурі ставали інтенсивнішими. Під атаками опинялися електростанції, автозаправні станції та важливі мости через Дніпро.

Міський голова Києва Віталій Кличко раніше заявляв, що столиця перебуває у «дуже драматичній ситуації», а російські атаки фактично «розривають Київ на частини».

На тлі регулярних обстрілів частина киян шукає можливість тимчасово виїхати за межі столиці на зимовий період. Дехто обирає села та невеликі населені пункти, де є автономне опалення, запас дров і можливість працювати дистанційно.

Водночас такий варіант доступний далеко не всім. Більшість мешканців столиці, найімовірніше, залишатимуться у Києві, тому міська влада вже готує додаткові місця для найуразливіших категорій населення — зокрема літніх людей і жінок із маленькими дітьми — у переобладнаних санаторіях та реабілітаційних центрах на околицях міста.

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