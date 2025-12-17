Трамп оголосив повну блокаду нафтових танкерів Венесуели

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про запровадження повної блокади підсанкційних нафтових танкерів Венесуели.

Про це він повідомив у своїй соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, рішення ухвалене у відповідь на дії «нелегітимного режиму Ніколаса Мадуро», який, як стверджує американський президент, використовує нафту з «викрадених нафтових родовищ» для фінансування злочинної діяльності.

«Незаконний режим Мадуро використовує нафту з цих вкрадених нафтових родовищ для свого фінансування, наркотероризму, торгівлі людьми, вбивств і викрадень», — заявив Трамп.

Він також наголосив, що венесуельський режим було визнано іноземною терористичною організацією через крадіжку американських активів, тероризм, контрабанду наркотиків і торгівлю людьми.

«Тому сьогодні я наказую запровадити повну й цілковиту блокаду всіх підсанкційних нафтових танкерів, які заходять до Венесуели та виходять з неї», — оголосив президент США.

Трамп додав, що Венесуела нині «повністю оточена найбільшою військово-морською армадою, яку коли-небудь збирали в історії Південної Америки», і цей тиск лише посилюватиметься.

«Вона буде тільки збільшуватися, доки вони не повернуть Сполученим Штатам усю нафту, землю та інші активи, які раніше в нас украли», — підкреслив він.

Крім того, глава Білого дому заявив, що нелегальні мігранти та злочинці, яких, за його словами, режим Мадуро направив до США за часів адміністрації Джо Байдена, «швидкими темпами повертаються до Венесуели».

Санкції США, як уточнив Трамп, поширюються також на танкери, які використовуються для експорту венесуельської нафти через треті країни.

28 листопада американський президент заявив, що США «дуже скоро» почнуть операції проти підозрюваних венесуельських наркоторговців на суші.