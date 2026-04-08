Трамп оголосив «повну перемогу» над Іраном, але залишив інтригу

Дональд Трамп. / © Associated Press

Сполучені Штати Америки здобули «повну та абсолютну перемогу» після укладення двотижневої угоди про припинення вогню з Іраном.

Про це заявив американський лідер Дональд Трамп в інтерв’ю AFP, пише CNN.

«Повна і абсолютна перемога. 100 відсотків. Без сумніву», — сказав президент.

З його слів, згідно з угодою, про запаси урану «подбають як слід». Водночас лідер американців не сказав, чи планує виконати свої попередні погрози знищити цивільну інфраструктуру, якщо Тегеран відмовиться від угоди.

«Це ви самі побачите», — відповів він.

Припинення вогню в Ірані — заява Білого дому

Речниця Білого дому Керолайн Левітт назвала двотижневе припинення вогню «перемогою для США», розхвалюючи зусилля американських військових у війні з Іраном.

З її слів Штати «досягли та перевиконали основні військові цілі за 38 днів». Окремо вона розхвалила президента Дональда Трампа, який «домігся повторного відкриття Ормузької протоки».

«Успіх наших військових створив максимальний вплив, дозволивши президенту Трампу та його команді розпочати складні переговори, які тепер створили можливості для дипломатичного вирішення та довгострокового миру. Ніколи не варто недооцінювати здатність президента Трампа успішно просувати інтереси Америки та бути посередником у встановленні миру», — підсумувала Левітт.

Нагадаємо, пізно ввечері 7 квітня Дональд Трамп заявив, що США призупиняють на два тижні удари по Ірану. Пауза в ударах буде можлива за умови виконання конкретної вимоги з боку Тегерана, каже президент. З його слів, ініціатива щодо припинення вогню частково виникла під час переговорів із пакистанською стороною.