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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Трамп оголосив про домовленість завчасно: що насправді з «енергетичним перемир’ям» – FT

Дональд Трамп, схоже, поспішив із заявою про «енергетичне перемир’я» між Україною та Росією.

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Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
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Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Питання можливого енергетичного перемир’я між Україною та Росією наразі опрацьовується, однак остаточної угоди сторони ще не досягли.

Про це повідомив журналіст Financial Times Крістофер Міллер із посиланням на людей, залучених до переговорного процесу в Києві.

«Трамп поспішив. За моєю інформацією від людей, залучених до процесу в Києві, це питання перебуває в роботі, але вони попереджають, що остаточної угоди ще немає», — написав Міллер.

За його словами, подробиці можливих домовленостей поки залишаються незрозумілими.

Що заявив Трамп

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія фактично погодилися на «енергетичне перемир’я».

За його словами, Київ нібито погодився не завдавати ударів по російських енергетичних об’єктах, а Москва — утримуватися від аналогічних атак по Україні.

Трамп також пов’язав зростання світових цін на дизельне пальне переважно з війною Росії проти України, а не із ситуацією навколо Ірану.

Раніше Трамп закликав Зеленського не бити по НПЗ Росії і стверджував, що удари України по НПЗ РФ нібито спричиняють зростання цін на пальне у всьому світі.

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