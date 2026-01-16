Трамп оголосив про створення “Ради миру” для управління Газою після війни

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив про створення “Ради миру”, яка опікуватиметься післявоєнним управління Сектором Гази.

Також він оголосив про офіційний перехід до наступного етапу мирного плану з 20 пунктів на цій близькосхідній території.

Про це Трамп повідомив у своїй соцмережі Truth Social.

“Для мене велика честь оголосити про створення Ради Миру”, — написав президент США.

За словами Трампа, наступний етап реалізації 20-пунктного мирного плану для Гази.

Американський лідер також зазначив, що як голова Ради миру він підтримує новопризначений палестинський технократичний уряд — Національний комітет з управління Газою. За його словами, цей орган працюватиме під час перехідного періоду та має забезпечити управління територією.

Трамп також похизувався, що “з моменту припинення вогню” його команда надала Газі “рекордну кількість гуманітарної допомоги”, що, на його думку, створило передумови для подальших кроків.

Окремо президент США наголосив на необхідності демілітаризації ХАМАС і заявив, що за підтримки Єгипту, Туреччини та Катару США прагнутимуть укладення комплексної угоди, яка передбачатиме здачу зброї та демонтаж тунелів.

“ХАМАС повинен негайно виконати свої зобов’язання, включаючи повернення останнього тіла до Ізраїлю, і без затримок приступити до повної демілітаризації”, — заявив Трамп.

Він додав, що бойовики можуть піти “легким або важким шляхом”, і підкреслив: “Населення Гази вже достатньо довго страждало. Час настав”.

Нагадаємо, 9 жовтня 2025 року президент США Дональд Трамп повідомив, що Ізраїль і палестинське угруповання ХАМАС підписали першу фазу мирного плану.

Раніше Дональд Трамп заявив, що ХАМАС готовий до тривалого миру, та закликав Ізраїль негайно припинити бомбардування Гази, щоб створити умови для безпечного звільнення заручників і початку переговорів.

Також ісламістський рух ХАМАС заявив, що резолюція Ради Безпеки ООН, яка підтримує запропонований президентом США Дональдом Трампом план щодо врегулювання ситуації в Секторі Гази, «не відповідає інтересам палестинського народу».

Також повідомлялося, що Сполучені Штати запропонували бойовикам ХАМАСу залишити райони Сектору Гази, щоб зменшити напруженість і наблизити припинення вогню.