Трамп оголосив про "знищення" Ірану та відмову захищати союзників у Ормузькій протоці

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Президент США Дональд Трамп заявив про «знищення» Ірану та відмовився допомагати союзникам з Ормузької протокою. А ще він розкритикував Францію, яка не дозволила літакам із військовими постачаннями пролітати над своєю територією.

Про це очільник Білого дому написав у соцмережі Truth Social.

У своєму дописі Трамп звернувся до країн, які стикаються з проблемами постачання авіаційного пального через Ормузьку протоку.

Реклама

«Усі ті країни, які не можуть отримати авіаційне паливо через Ормузьку протоку, як-от Велика Британія, яка відмовилася брати участь у „знеголовленні“ Ірану, маю для вас пропозицію: по-перше, купуйте у США — у нас цього вдосталь, і по-друге, наберіться бодай відкладеної сміливості, вирушайте до протоки і просто заберіть це«, — йдеться у заяві американського президента.

Він також заявив, що іншим державам варто розраховувати передусім на самозахист, оскільки США більше не готові їх підтримувати так, як раніше.

«Іран, по суті, вже знищений. Найскладніше позаду. Ідіть і здобувайте власну нафту!» — наголосив Трамп.

Окремо він згадав позицію Франції, яка не дозволила військовим літакам із обладнанням, що прямували до Ізраїлю, пролітати через свій повітряний простір.

Реклама

«Франція виявилася дуже некорисною щодо «ката Ірану», якого було успішно ліквідовано! США це запам’ятають!!!» — наголосив американський лідер.

Допис Дональда Трампа в соцмережі Truth Social / © скриншот

Допис Дональда Трампа в соцмережі Truth Social / © скриншот

Війна в Ірані — останні новини

Трамп повідомив команді про готовність завершити війну з Іраном без повного розблокування Ормузької протоки, щоб уникнути затяжного конфлікту, який виходить за межі плану короткої операції. Про це пише WSJ. США зміщують акценти на послаблення іранського флоту та ракетного потенціалу, розраховуючи на подальший дипломатичний тиск або перекладання відповідальності за безпеку судноплавства на союзників. Попри можливі силові варіанти, наразі пріоритетом є згортання активних бойових дій.

Своєю чергою Ізраїль готовий продовжувати війну з Іраном протягом наступних тижнів, маючи для цього необхідні ресурси та цілі, заявив речник ЦАХАЛ Надав Шошані. Прем’єр Беньямін Нетаньягу зазначив, що протистояння «перетнуло екватор», проте не назвав точних термінів завершення. За його словами, удари вже суттєво підірвали ракетний потенціал Ірану та загальмували ядерну програму, а основним пріоритетом залишається знищення запасів збагаченого урану.