Трамп окреслив головну тему завтрашньої зустрічі із Зеленським

Дональд Трамп і Володимир Зеленський / © Associated Press

Діючий президент США Дональд Трамп окреслив ключове питання, яке може стати центральним на завтрашній зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні.

Президент США Дональд Трамп репостнув публікацію, в якій йдеться про можливу втрату частини українських територій.

Репост Трампа. / © Скріншот

“Україна має бути готова втратити частину територій на користь Росії, бо що довше триватиме війна, то більше земель вона й надалі втрачатиме”. — йдеться в дописі якоїсь Лорейн.

Зустріч відбудеться на тлі обговорень мирного врегулювання після переговорів Трампа з Володимиром Путіним минулого тижня.

У неділю, 17 серпня, низка європейських лідерів заявили, що завтра приєднаються до зустрічі президента США Дональда Трампа та українського президента Володимира Зеленського у Вашингтоні. Їхня присутність повинна убезпечити українського лідера від негостинного прийому в Білому домі, як це було вже у лютому цього року.

Також нагадаємо, що президент США заявив європейським лідерам, що готовий надати Україні безпекові гарантії, що є значною зміною в його позиції щодо ролі Америки у війні. Цю інформацію підтвердили кілька європейських чиновників, які розмовляли з Трампом після його зустрічі з кремлівським диктатором Володимиром Путіним на Алясці.