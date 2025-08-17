- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 1249
- Час на прочитання
- 1 хв
Трамп окреслив головну тему завтрашньої зустрічі із Зеленським
Президент США Дональд Трамп репостнув публікацію, в якій йдеться про можливу втрату частини українських територій.
Діючий президент США Дональд Трамп окреслив ключове питання, яке може стати центральним на завтрашній зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні.
“Україна має бути готова втратити частину територій на користь Росії, бо що довше триватиме війна, то більше земель вона й надалі втрачатиме”. — йдеться в дописі якоїсь Лорейн.
Зустріч відбудеться на тлі обговорень мирного врегулювання після переговорів Трампа з Володимиром Путіним минулого тижня.
У неділю, 17 серпня, низка європейських лідерів заявили, що завтра приєднаються до зустрічі президента США Дональда Трампа та українського президента Володимира Зеленського у Вашингтоні. Їхня присутність повинна убезпечити українського лідера від негостинного прийому в Білому домі, як це було вже у лютому цього року.
Також нагадаємо, що президент США заявив європейським лідерам, що готовий надати Україні безпекові гарантії, що є значною зміною в його позиції щодо ролі Америки у війні. Цю інформацію підтвердили кілька європейських чиновників, які розмовляли з Трампом після його зустрічі з кремлівським диктатором Володимиром Путіним на Алясці.