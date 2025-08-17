ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1249
Час на прочитання
1 хв

Трамп окреслив головну тему завтрашньої зустрічі із Зеленським

Президент США Дональд Трамп репостнув публікацію, в якій йдеться про можливу втрату частини українських територій.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Дональд Трамп і Володимир Зеленський

Дональд Трамп і Володимир Зеленський / © Associated Press

Діючий президент США Дональд Трамп окреслив ключове питання, яке може стати центральним на завтрашній зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні.

Президент США Дональд Трамп репостнув публікацію, в якій йдеться про можливу втрату частини українських територій.

Репост Трампа. / © Скріншот

Репост Трампа. / © Скріншот

“Україна має бути готова втратити частину територій на користь Росії, бо що довше триватиме війна, то більше земель вона й надалі втрачатиме”. — йдеться в дописі якоїсь Лорейн.

Зустріч відбудеться на тлі обговорень мирного врегулювання після переговорів Трампа з Володимиром Путіним минулого тижня.

У неділю, 17 серпня, низка європейських лідерів заявили, що завтра приєднаються до зустрічі президента США Дональда Трампа та українського президента Володимира Зеленського у Вашингтоні. Їхня присутність повинна убезпечити українського лідера від негостинного прийому в Білому домі, як це було вже у лютому цього року.

Також нагадаємо, що президент США заявив європейським лідерам, що готовий надати Україні безпекові гарантії, що є значною зміною в його позиції щодо ролі Америки у війні. Цю інформацію підтвердили кілька європейських чиновників, які розмовляли з Трампом після його зустрічі з кремлівським диктатором Володимиром Путіним на Алясці.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie