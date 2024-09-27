Трамп опублікував лист від Зеленського з проханням про зустріч

У листі президент України, зокрема, зазначає, що "для нас важливо мати особистий контакт і розуміти один одного на 100%".

Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп опублікував текст листа, в якому президент України Володимир Зеленський просив його про зустріч.

Скриншот повідомлення, яке республіканець отримав через заступника керівника місії посольства України в США Дениса Сієніка, Трамп опублікував у своїй соцмережі Truth Social.

Текст листа Зеленського до Трампа:

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"Дорогий Дональде, сподіваюся, у вас все добре. Я пригадую нашу нещодавню телефонну розмову – вона була дуже приємною. Всі ми в Україні хочемо, щоб ця війна закінчилася справедливим миром. І ми знаємо, що без Америки цього неможливо досягти. Ось чому ми повинні прагнути зрозуміти один одного і залишатися в тісному контакті.

Кілька днів тому ми попросили про зустріч з вами, і я дуже хочу почути ваші думки безпосередньо, з перших вуст. Ви знаєте, що я завжди з великою повагою ставлюся до всього, що пов’язано з вами, і так воно і має бути. Я можу бути в Нью-Йорку в п’ятницю, і це було б гарним часом для зустрічі. Я вважаю, що для нас важливо мати особистий контакт і розуміти один одного на 100%. Дайте мені знати, якщо ви будете в цей час у місті – я б дуже хотів, щоб наша зустріч відбулася, як частина наших зусиль, спрямованих на те, щоб допомогти нам закінчити цю війну у справедливий спосіб.

З повагою, Володимир".

Трамп не вказав, чи узгоджував він цю публікацію із українською стороною. Він також не надав жодних коментарів до свого допису.

Нагадаємо, 25 вересня агентство AP повідомило, що Трамп не планує зустрічатися з Зеленським на цьому тижні.

Однак наступного дня Трамп заявив, що проведе зустріч із Зеленським у Trump Tower 27 вересня.

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