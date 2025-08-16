Путін і Трамп / © Getty Images

Переговори між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним, які відбулися на Алясці, можуть стати ключовим моментом у формуванні ставлення американського президента до війни Росії проти України.

Про це пише The New York Times.

За даними видання, йдеться не лише про визначення майбутніх кордонів, а й про сам факт існування незалежної української держави.

«Трамп опинився перед принциповим вибором — зберігати статус нейтрального посередника чи стати справжнім союзником Києва в протидії російській агресії, чого він досі уникав», — зазначили журналісти.

Нагадаємо, переговори Трампа з Путіним в Анкориджі на Алясці у вузькому складі завершилися близько 1:00 за Києвом 16 серпня, вони тривали майже три години.

Володимир Путін на спільній із американським лідером Дональдом Трампом пресконференції після завершення переговорів заявив, що його країна «щиро зацікавлена в тому, щоб покласти край конфлікту», маючи на увазі повномасштабну війну проти України.

Також він назвав Україну «братнім народом, хай як би це звучало в нинішніх реаліях».

Про конкретні домовленості російський лідер не сказав.

Дональд Трамп азвав зустріч із Путіним «максимально продуктивною».

«Доки не підпишемо угоди, немає нічого. Мені потрібно поговорити з (держсекретарем США) Марко (Рубіо), зі (спеціальним посланцем презилента США) Стівом (Вітокффом) і з деякими людьми в адміністрації», — сказав Дональд Трамп, також не навівши ніяких подробиць про імовірні домовленості.

«У нас є чудовий шанс зробити це найближчим часом», — сказав Трамп.