- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 1801
- Час на прочитання
- 2 хв
Трамп опинився у глухому куті після зустрічі з Путіним — NYT
Президент Трамп після зустрічі з російським диктатором опинився між власними обіцянками й реальністю війни.
Переговори між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним, які відбулися на Алясці, можуть стати ключовим моментом у формуванні ставлення американського президента до війни Росії проти України.
Про це пише The New York Times.
За даними видання, йдеться не лише про визначення майбутніх кордонів, а й про сам факт існування незалежної української держави.
«Трамп опинився перед принциповим вибором — зберігати статус нейтрального посередника чи стати справжнім союзником Києва в протидії російській агресії, чого він досі уникав», — зазначили журналісти.
Нагадаємо, переговори Трампа з Путіним в Анкориджі на Алясці у вузькому складі завершилися близько 1:00 за Києвом 16 серпня, вони тривали майже три години.
Володимир Путін на спільній із американським лідером Дональдом Трампом пресконференції після завершення переговорів заявив, що його країна «щиро зацікавлена в тому, щоб покласти край конфлікту», маючи на увазі повномасштабну війну проти України.
Також він назвав Україну «братнім народом, хай як би це звучало в нинішніх реаліях».
Про конкретні домовленості російський лідер не сказав.
Дональд Трамп азвав зустріч із Путіним «максимально продуктивною».
«Доки не підпишемо угоди, немає нічого. Мені потрібно поговорити з (держсекретарем США) Марко (Рубіо), зі (спеціальним посланцем презилента США) Стівом (Вітокффом) і з деякими людьми в адміністрації», — сказав Дональд Трамп, також не навівши ніяких подробиць про імовірні домовленості.
«У нас є чудовий шанс зробити це найближчим часом», — сказав Трамп.