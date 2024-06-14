Трамп ошелешив скандальною заявою про війну в Україні

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп зробив скандальну заяву з критикою закону про допомогу Україні на 60 млрд дол., який не могли ухвалити понад пів року.

Свою заяву Трамп зробив на зустрічі з конгресменами-республіканцями на Капітолійському пагорбі, повідомляє Reuters.

Як повідомили журналісти, представник республіканців Дон Бейкон розповів, що Трамп, критикуючи цей закон про допомогу, говорив: "Якщо Україна переможе, яка буде вигода?"

Також одіозний американський політик запропонував знизити прибутковий податок у США і замінити його тарифами, а ще порадив республіканцям у Палаті представників не просувати національну заборону на аборти, закликав їх відмовитися від внутрішньопартійних чвар, які заважають ефективній роботі.

Також повідомляється, що Трамп назвав "жахливим" Мілвокі. Це найбільше місто штату Вісконсин, і заява політика може відштовхнути від нього місцевих мешканців, які визначатимуть результат виборів.

До слова, в кінці травня суд присяжних Мангеттена визнав Трампа винним за всіма 34 пунктами звинувачення у фальсифікації бізнес-звітності, висунутими проти нього у кримінальному процесі щодо "чорної бухгалтерії".

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