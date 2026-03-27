Трамп ошелешив заявою про нового лідера Ірану
Зазначається, що інформацію про сексуальну орієнтацію нового іранського лідера Трамп нібито отримав від розвідувального управління США.
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї є геєм. Нібито про це йому повідомили у ЦРУ.
Про це американський президент сказав в інтерв’ю Fox News, повідомляє CNN.
Під час розмови ведучий телеканалу Джессі Воттерс запитав Трампа, чи ЦРУ сказало йому, що аятола-молодший — гей?.
«Ну, вони так сказали, але я не знаю, чи тільки вони це говорили. Я думаю, що багато людей так кажуть. Що погано ставить його на перше місце в цій конкретній країні», — відповів очільник Білого дому на запитання.
Водночас президент не вказав, які докази підтверджують твердження Центрального розвідувального управління.
Зауважимо, гомосексуальність є незаконною в Ірані. Одностатеві стосунки вважають порушенням ісламських цінностей, а це карається згідно з шаріатом країни.
Нагадаємо, напередодні Трамп заявив, що начебто Іран хотів зробити його новим верховним лідером. Втім, американський лідер каже, що відмовив. Водночас, він не вказав — хто і коли зробив таку пропозицію.
Зауважимо, новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї, син знищеного аятоли Алі Хаменеї, вижив під час масштабного ракетного удару 28 лютого. Сталося це лише завдяки випадковості — він вийшов до саду і врятувався. Водночас уся його родина загинула.