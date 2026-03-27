Трамп ошелешив заявою про нового лідера Ірану

Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї є геєм. Нібито про це йому повідомили у ЦРУ.

Про це американський президент сказав в інтерв’ю Fox News, повідомляє CNN.

Під час розмови ведучий телеканалу Джессі Воттерс запитав Трампа, чи ЦРУ сказало йому, що аятола-молодший — гей?.

«Ну, вони так сказали, але я не знаю, чи тільки вони це говорили. Я думаю, що багато людей так кажуть. Що погано ставить його на перше місце в цій конкретній країні», — відповів очільник Білого дому на запитання.

Водночас президент не вказав, які докази підтверджують твердження Центрального розвідувального управління.

Зауважимо, гомосексуальність є незаконною в Ірані. Одностатеві стосунки вважають порушенням ісламських цінностей, а це карається згідно з шаріатом країни.

Нагадаємо, напередодні Трамп заявив, що начебто Іран хотів зробити його новим верховним лідером. Втім, американський лідер каже, що відмовив. Водночас, він не вказав — хто і коли зробив таку пропозицію.

Зауважимо, новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї, син знищеного аятоли Алі Хаменеї, вижив під час масштабного ракетного удару 28 лютого. Сталося це лише завдяки випадковості — він вийшов до саду і врятувався. Водночас уся його родина загинула.