Трамп осоромився на публіці, зробивши заяву про 6G

Дональд Трамп дав досить кумедне визначення технології, пов’язавши її з якістю зображення.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп осоромився під час публічного виступу, сплутавши майбутній стандарт мобільного зв’язку 6G з роздільною здатністю камер.

Про це повідомляє The Verge.

Під час публічного виступу Трамп згадав про 6G у контексті якості зображення, фактично сплутавши цей термін із відеороздільністю. Він заявив, що 6G нібито забезпечує «кращий погляд на шкіру» людини. Репліка пролунала в присутності CEO Qualcomm Кріштіано Амона, який не став реагувати на сказане.

Коментар виник у розмові про розвиток технологій нового покоління. Трамп нагадав, що раніше «був лідером у впровадженні 5G», і висловив здивування тим, що «шосте покоління вже на підході». Упродовж дискусії він неодноразово повертався до теми камер і якості відео, що лише посилило плутанину між стандартами мобільного зв’язку та параметрами зображення.

«То ми вже переходимо до 6G. Ох. Я був лідером у впровадженні 5G свого часу. А що воно робить? Дозволяє трохи краще роздивитись шкіру? Мені подобалися камери старих часів», — сказав президент США.

Насправді ж 6G — це наступне покоління стільникових мереж, яке має забезпечити значно більшу пропускну здатність, нижчу затримку, енергоефективніші системи та нові сервіси на основі розподілених обчислень. Стандарт перебуває на ранній стадії розробки, а його комерційне впровадження у США очікується лише у другій половині 2030-х.

До слова, раніше прем’єр-міністр Албанії Еді Рама висміяв Трампа за його заяву про нібито завершення «війни» між Албанією та Азербайджаном. Рама пожартував про це під час привітання з президентом Франції Емманюелем Макроном та президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Він іронічно «попросив вибачення» за те, що їх не привітали з цією «мирною угодою», укладеною Трампом, чим насмішив обох співрозмовників.

