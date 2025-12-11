- Дата публікації
Трамп осоромився на публіці, зробивши заяву про 6G
Дональд Трамп дав досить кумедне визначення технології, пов’язавши її з якістю зображення.
Президент США Дональд Трамп осоромився під час публічного виступу, сплутавши майбутній стандарт мобільного зв’язку 6G з роздільною здатністю камер.
Про це повідомляє The Verge.
Під час публічного виступу Трамп згадав про 6G у контексті якості зображення, фактично сплутавши цей термін із відеороздільністю. Він заявив, що 6G нібито забезпечує «кращий погляд на шкіру» людини. Репліка пролунала в присутності CEO Qualcomm Кріштіано Амона, який не став реагувати на сказане.
Коментар виник у розмові про розвиток технологій нового покоління. Трамп нагадав, що раніше «був лідером у впровадженні 5G», і висловив здивування тим, що «шосте покоління вже на підході». Упродовж дискусії він неодноразово повертався до теми камер і якості відео, що лише посилило плутанину між стандартами мобільного зв’язку та параметрами зображення.
«То ми вже переходимо до 6G. Ох. Я був лідером у впровадженні 5G свого часу. А що воно робить? Дозволяє трохи краще роздивитись шкіру? Мені подобалися камери старих часів», — сказав президент США.
Насправді ж 6G — це наступне покоління стільникових мереж, яке має забезпечити значно більшу пропускну здатність, нижчу затримку, енергоефективніші системи та нові сервіси на основі розподілених обчислень. Стандарт перебуває на ранній стадії розробки, а його комерційне впровадження у США очікується лише у другій половині 2030-х.
До слова, раніше прем’єр-міністр Албанії Еді Рама висміяв Трампа за його заяву про нібито завершення «війни» між Албанією та Азербайджаном. Рама пожартував про це під час привітання з президентом Франції Емманюелем Макроном та президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Він іронічно «попросив вибачення» за те, що їх не привітали з цією «мирною угодою», укладеною Трампом, чим насмішив обох співрозмовників.