Трамп остаточно показав, що не допомагатиме України відбитися від Росії - Politico

Політик зробив низку скандальних заяв про Україну та її керівництво.

Кандидат у президенти Сполучених Штатів Дональд Трамп розпочав кампанію з критикою президента України Володимира Зеленського, чим показав, що не збирається допомагати Україні відбитися від російських агресорів.

Про це пише видання Politico.

Видання пише, що під час виступу перед прихильниками в Північній Кароліні Трамп прямо заявив, що Україна повинна "поступитися територіями", щоб "заспокоїти Москву та уникнути конфлікту". При цьому він дорікнув саме президенту України, що той не хоче йти на поступки.

"Ми продовжуємо давати мільярди доларів людині, яка відмовляється укладати угоду, Зеленському", — сказав Трамп.

Видання пише, що Трамп раніше неодноразово казав, що якби він був президентом, то Росія не вторглася б до України, а також обіцяв дуже швидко закінчити війну, якщо його знову оберуть у Білий дім.

Тепер Трамп заявляє, що він скоротить допомогу Україні у разі свого переобрання. Також він запевнив, що не надішле американських військ "вмирати" в Україну.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що команда Зеленського не погодилася на зустріч із Трампом.

Крім того, ми раніше інформували, що Трамп і республіканці почали кампанію проти Зеленського.

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