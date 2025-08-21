ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
837
Час на прочитання
2 хв

Трамп остаточно відмовився від вимоги про припинення вогню на користь путінської ідеї — Портников

У політиці США відбулися стратегічні зміни: Дональд Трамп відмовився від припинення вогню в Україні.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп остаточно відмовився від ідеї припинення вогню на російсько-українському фронті на користь путінської ідеї «всеосяжного миру».

Про це написав журналіст і публіцист Віталій Портников у колонці для «Еспресо».

«Дивовижно, що після багатогодинного спілкування із Дональдом Трампом європейські лідери знову бажають із ним поговорити, бо не почули жодної конкретики від американського президента та його команди. І справді — можна обговорювати гарантії безпеки для України, участь Європи й допомогу Америки, але яке це має значення, якщо Росія не шукає припинення самої війни?» — пише він.

Насправді, на думку публіциста, головний підсумок останніх днів один — Трамп остаточно відмовився від ідеї припинення вогню на російсько-українському фронті на користь путінської ідеї «всеосяжного миру», про який можна домовлятися і на тілі бойових дій. Зеленський був змушений погодитися із Трампом, Макрон і Мерц продовжують виступати за припинення вогню, але й це немає значення, бо Путін поки що не бажає ані припинення вогню, ані закінчення війни.

«Окреме питання: чи може наблизити закінчення війни зустріч Путіна і Зеленського? Поки що жодних ознак того, що Путін погодився на таку зустріч, ми не бачимо, адже про це мають сказати у Кремлі, а не у Білому домі», — зазначив він.

Однак Портников допускає, що заради того, щоб утримати Трампа від рішучих дій (якщо Трамп взагалі на них здатний щодо Росії), Путін піде на таку зустріч і ні про що на ній не домовиться. Окреме питання — скільки він таку зустріч захоче готувати.

«Але туман невизначеності, поза сумнівом, розвіється. Не можна буде приховувати відсутність домовленостей на Алясці вічно. Питання тільки коли це станеться і що тоді робитиме Трамп — посилюватиме санкції проти Росії й продаватиме зброю Україні або відправиться до Москви, щоб дати новий шанс дипломатії?» — резюмував журналіст.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що мета саміту на Алясці 15 серпня — підготувати другу можливу зустріч, яку, як допускає президент США, також можна було б провести на Алясці «дуже скоро». Йдеться про зустріч за участі і президента України Володимира Зеленського, і російського президента Володимира Путіна. Вона, за словами Трампа, буде більш важливою, ніж його саміт із Путіним.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie