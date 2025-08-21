Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп остаточно відмовився від ідеї припинення вогню на російсько-українському фронті на користь путінської ідеї «всеосяжного миру».

Про це написав журналіст і публіцист Віталій Портников у колонці для «Еспресо».

«Дивовижно, що після багатогодинного спілкування із Дональдом Трампом європейські лідери знову бажають із ним поговорити, бо не почули жодної конкретики від американського президента та його команди. І справді — можна обговорювати гарантії безпеки для України, участь Європи й допомогу Америки, але яке це має значення, якщо Росія не шукає припинення самої війни?» — пише він.

Насправді, на думку публіциста, головний підсумок останніх днів один — Трамп остаточно відмовився від ідеї припинення вогню на російсько-українському фронті на користь путінської ідеї «всеосяжного миру», про який можна домовлятися і на тілі бойових дій. Зеленський був змушений погодитися із Трампом, Макрон і Мерц продовжують виступати за припинення вогню, але й це немає значення, бо Путін поки що не бажає ані припинення вогню, ані закінчення війни.

«Окреме питання: чи може наблизити закінчення війни зустріч Путіна і Зеленського? Поки що жодних ознак того, що Путін погодився на таку зустріч, ми не бачимо, адже про це мають сказати у Кремлі, а не у Білому домі», — зазначив він.

Однак Портников допускає, що заради того, щоб утримати Трампа від рішучих дій (якщо Трамп взагалі на них здатний щодо Росії), Путін піде на таку зустріч і ні про що на ній не домовиться. Окреме питання — скільки він таку зустріч захоче готувати.

«Але туман невизначеності, поза сумнівом, розвіється. Не можна буде приховувати відсутність домовленостей на Алясці вічно. Питання тільки коли це станеться і що тоді робитиме Трамп — посилюватиме санкції проти Росії й продаватиме зброю Україні або відправиться до Москви, щоб дати новий шанс дипломатії?» — резюмував журналіст.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що мета саміту на Алясці 15 серпня — підготувати другу можливу зустріч, яку, як допускає президент США, також можна було б провести на Алясці «дуже скоро». Йдеться про зустріч за участі і президента України Володимира Зеленського, і російського президента Володимира Путіна. Вона, за словами Трампа, буде більш важливою, ніж його саміт із Путіним.