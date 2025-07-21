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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Трамп от-от "надере зад" Путіну: сенатор зробив гучну заяву про війну в Україні

Трамп готовий «надерти зад» Путіну, запровадивши мита проти країн, які купують російську нафту.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Володимир Путін і Дональд Трамп

Володимир Путін і Дональд Трамп / © ТСН.ua

Доповнено додатковими матеріалами

Президент США Дональд Трамп от-от «надере зад» президентові Росії Володимирові Путіну у контексті війни проти України. Так, очільник Білого дому запровадить мита проти країн, які купують російську нафту.

Про це американський сенатор республіканець Ліндсі Грем заявив у ефірі телеканалу Fox News.

Грем озвучив свої оцінки нинішнього стану війни в Україні. Він зазначив, що Путін прагне відродити колишній СРСР, Російську імперію, «захопити країни, які йому не належать». Сенатор пригадав, як у 1990-х роках Україна відмовилася від 1700 ядерних боєзарядів в обмін на повагу до її суверенітету з російського боку.

«Путін порушив цю обіцянку. І він не зупиниться, поки його хтось не зупинить. Трамп був жорстким до Ірану, який надзвичайно небезпечний, але наразі ослаблений. І Путіне, твоя черга настає. Дональд Трамп — це Скотті Шеффлер американської політики та зовнішньої дипломатії, і він от-от надере тобі зад«, — висловився Грем.

Він уточнив, що президент США запровадить мита проти Китаю, Індії та Бразилії, які купують близько 80% дешевої російської нафти. Саме ці прибутки утримують воєнну машину Росії, зазначив сенатор.

«Отже, президент Трамп накладе 100-відсоткове мито на всі ці країни, караючи їх за підтримку Путіна. Путін здатен пережити санкції. Йому байдуже до російських солдатів. Але Китай, Індія та Бразилія — вони незабаром стоятимуть перед вибором: або американська економіка, або підтримка Путіна. І я думаю, що вони оберуть американську економіку», — розповів Грем.

Нагадаємо, 14 липня Трамп дав Росії термін у 50 днів для укладення мирної угоди з Україною. Якщо ж припинення вогню та угоди не буде, президент США зазначив, що «це буде дуже погано». Будуть запроваджені тарифи у 100% проти країн-покупців російської нафти.

До слова, минулого тижня Євросоюз запровадив 18-й пакет санкцій проти Росії. За словами уповноваженого президента України з питань санкційної політики Владислава Власюка, затверджений у цьому пакеті ціновий ліміт на російську нафту призведе до того, що Москва вже до кінця року втратить від 15 до 30 млрд дол.

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