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Трамп отримав "досить хороші новини" про можливе перемир'я між Україною та Росією

Трамп отримав "досить хороші новини" про можливе перемир'я між Україною та Росією

Президент США Дональд Трамп/Фото: Associated Press

Президент США застеріг, якщо бойові дії в Україні продовжаться, це може призвести до Третьої світової війни.

Президент США Дональд Трамп, виступаючи з промовою в Міністерстві юстиції у п'ятницю, 14 березня, заявив, що отримав "досить хороші новини" про можливе припинення вогню в Україні. При цьому Трамп не повідомив подробиць, уточнивши лише, що в п'ятницю його адміністрація провела "дуже добрі переговори" з представниками України та Росії.

Про це повідомляє CNN.

"Перед тим, як приїхати сюди, я отримав досить хороші новини. Подивимося, що буде далі. У нас буде довгий шлях. Я думаю, у нас це вийде", – сказав Трамп.

При цьому він застеріг, що якщо бойові дії в Україні продовжаться, то це може призвести до Третьої світової війни.

"Сьогодні у нас було кілька дуже хороших дзвінків з Росією та Україною. Вони [українці – ред.] погодилися на припинення вогню, якщо ми зможемо добитися цього з Росією. І це нелегко. Це непросто... Зараз ми прагнемо домовитися про припинення вогню з Росією, і у нас були дуже добрі переговори з цього приводу. Ми отримали кілька дуже добрих відповідей", – наголосив президент США.

Нагадаємо, за словами Трампа, новини про припинення вогню в Україні будуть 17 березня. Американський президент не навів жодних подробиць потенційних домовленостей.

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