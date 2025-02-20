"Трамп отримує інформацію під кутом Путіна": американський дипломат про небезпеку для України та США

Президент США Дональд Трамп, можливо, отримує інформацію про російсько-українську війну з джерел, що поширюють російську пропаганду. Він перебуває в інформаційній екосистемі, яка відображає погляди Путіна.

Про це в інтерв’ю "Суспільному" сказав колишній посол США у Росії та співголова "Групи Єрмака-Макфола", міжнародної робочої групи з питань санкцій щодо Росії, Майкл Макфол.

"Я хотів би, щоб він більше часу спілкувався з українцями. Щоб він зустрівся з українськими військовими, з якими я зустрівся в Мюнхені – щоб вони розказали йому трагедії цієї війни. На жаль, він отримує новини лише під одним кутом. Сподіваюся, коли сформується його команда з питань нацбезпеки, коли директор ЦРУ наступного разу доповідатиме йому, він прояснить Трампу реальний стан справ", – зазначив Макфол.

Він застерігає, що така ситуація є небезпечною не лише для України, але і для самих Сполучених Штатів. І на це є дві причини:

по-перше, це означає, що Трамп просто не розуміє ситуації;

по-друге, це підриває зусилля його команди переговірників, коли ті мають справу з росіянами.

"Це послаблює їхні позиції. Бо якщо Путін бачить, що все так, як він хоче, це значить, що він може просити ще більше. Адже його позиція сильніша", – наголосив Майкл Макфол.

Мокфол також прокоментував слова Трампа про те, що Володимир Зеленський буцімто є "диктатором".

"Як американцю, мені соромно за те, що він говорить. Я вважаю жахливим те, що він називає Зеленського диктатором – і при цьому ніколи не критикує Путіна", – завершив колишній посол США у Росії.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа може спробувати укласти з Україною спрощену угоду про корисні копалини, щоб швидко підписати договір, а вже потім обговорити детальні умови, наприклад, якою частиною величезних ресурсів країни володітимуть Сполучені Штати.

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