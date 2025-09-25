Дональд Трамп та Володимир Зеленський / © Getty Images

Різкий поворот у риториці президента США Дональда Трампа стався на фоні невдач Росії на полі бою, сповільнення економічного зростання країни та узгоджених дій президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За даними видання, останніми днями Трамп зустрічався з американськими чиновниками, які радять йому діяти рішучіше у питанні врегулювання російсько-української війни. Серед них — спеціальний представник США з питань України Кит Келлог та постійний представник при ООН Майкл Волтц.

Джерела видання зазначили, що Трампа поінформували про поточну ситуацію на фронті та наголосили, що Росія за останні роки домоглася мінімального прогресу. Також американського лідера повідомили про «запланований український наступ», що потребує розвідданих від США.

Як уточнюють журналісти, змінилася саме риторика Трампа, а не його політика щодо війни. Він дозволяє продаж американської зброї Україні, проте обмежує її використання для атак углиб Росії.

Зеленський, за даними видання, позитивно оцінює обізнаність Трампа щодо всіх аспектів конфлікту та зазначав, що американський президент перейняв деякі його тези.

Зокрема, Трамп нещодавно висміяв російську армію за повільний прогрес на фронті та похвалив українських військових, висловивши повагу боротьбі України проти агресора. Він також звернув увагу на проблеми російської економіки, яку назвав у «жахливому стані».

Журналісти додали, що Зеленський підтримав ініціативу Трампа чинити тиск на європейських союзників, щоб вони припинили купувати російську нафту та газ. США, зі свого боку, обіцяють тиснути на прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, одного з головних противників цієї ініціативи.

