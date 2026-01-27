ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1015
Час на прочитання
1 хв

Трамп оцінив переговори України та Росії: що заявив

Дональд Трамп натякнув на прогрес у діалозі між Україною та РФ.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп позитивно оцінив поточний стан переговорного процесу між Україною та Росією.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами, передає Clash Report.

«На переговорах між Україною та Росією відбуваються дуже хороші речі», — прокоментував Трамп.

Нагадаємо, раніше у Білому домі також оцінили та назвали історичними тристоронні переговори за участі представників України, США та Росії, які відбулися 23-24 січня в столиці Об’єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі.

Також президент Володимир Зеленський анонсував новий раунд тристоронніх переговорів, що відбудуться 1 лютого.

До слова, раніше Андрій Сибіга повідомив, що Зеленський готовий провести переговори з Володимиром Путіним для узгодження ключових питань щодо територій України та Запорізької АЕС.

Дата публікації
Кількість переглядів
1015
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie