Трамп оцінив переговори України та Росії: що заявив

Президент США Дональд Трамп позитивно оцінив поточний стан переговорного процесу між Україною та Росією.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами, передає Clash Report.

«На переговорах між Україною та Росією відбуваються дуже хороші речі», — прокоментував Трамп.

Нагадаємо, раніше у Білому домі також оцінили та назвали історичними тристоронні переговори за участі представників України, США та Росії, які відбулися 23-24 січня в столиці Об’єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі.

Також президент Володимир Зеленський анонсував новий раунд тристоронніх переговорів, що відбудуться 1 лютого.

До слова, раніше Андрій Сибіга повідомив, що Зеленський готовий провести переговори з Володимиром Путіним для узгодження ключових питань щодо територій України та Запорізької АЕС.