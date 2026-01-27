- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 1015
- Час на прочитання
- 1 хв
Трамп оцінив переговори України та Росії: що заявив
Дональд Трамп натякнув на прогрес у діалозі між Україною та РФ.
Президент США Дональд Трамп позитивно оцінив поточний стан переговорного процесу між Україною та Росією.
Про це він заявив під час спілкування з журналістами, передає Clash Report.
«На переговорах між Україною та Росією відбуваються дуже хороші речі», — прокоментував Трамп.
Нагадаємо, раніше у Білому домі також оцінили та назвали історичними тристоронні переговори за участі представників України, США та Росії, які відбулися 23-24 січня в столиці Об’єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі.
Також президент Володимир Зеленський анонсував новий раунд тристоронніх переговорів, що відбудуться 1 лютого.
До слова, раніше Андрій Сибіга повідомив, що Зеленський готовий провести переговори з Володимиром Путіним для узгодження ключових питань щодо територій України та Запорізької АЕС.