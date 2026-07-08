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Трамп оцінив зустріч із Зеленським: чи лишився задоволений
Попри те, що Трамп називав Зеленського та Путіна «складними персонажами», зустріч з українським лідером він оцінив позитивно.
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп прокоментував свою зустріч з Володимиром Зеленським в Анкарі і дав їй оцінку.
Про це глава Білого дому написав у своїй соцмережі Truth Social.
“Президент Зеленський і я щойно провели прес-конференцію з фейковими новинами. Все пройшло дуже добре. Усі шукають рішення. Дуже позитивно», — написав він.
Нагадаємо, на самій зустрічі Трамп заявив, що Путін і Зеленський — складні персонажі. Водночас, під час зустрічі він неодноразово хвалив українського лідера.
«Важко повірити, чи не так? Від Овального кабінету (натяк на суперечку із Зеленським в Овальному кабінеті Білого дому — Ред.) і дотепер у нас склалися, я думаю, дуже добрі стосунки», — сказав Трамп.