Трамп озвучив можливі терміни особистої зустрічі з Путіним

Президент США впевнений, що Росія "хоче зупинити війну".
Президент Сполучених Штатів Дональда Трамп заявив, що може до кінця лютого провести особисту зустріч з російським диктатором Путіним.
Про це він заявив під час свого брифінгу.
"Я можу зустрітися з Путіним до кінця місяця", – сказав Трамп.
Крім того, американський лідер заявив, що нібито у Кремля прагнуть закінчити війну проти України.
"Росія хоче зупинити цю дикість, яка там відбувається, її військовослужбовці гинуть тисячами щотижня", - заявив Трамп.
Раніше повідомлялося, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що підтримує ідею відправлення європейських миротворців до України після укладення мирної угоди з РФ.
Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп оцінив переговори делегацій США та Росії, що відбулися 18 лютого у Саудівській Аравії.
Читайте також: