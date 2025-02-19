Трамп озвучив можливі терміни особистої зустрічі з Путіним

Президент Сполучених Штатів Дональда Трамп заявив, що може до кінця лютого провести особисту зустріч з російським диктатором Путіним.

Про це він заявив під час свого брифінгу.

"Я можу зустрітися з Путіним до кінця місяця", – сказав Трамп.

Крім того, американський лідер заявив, що нібито у Кремля прагнуть закінчити війну проти України.

"Росія хоче зупинити цю дикість, яка там відбувається, її військовослужбовці гинуть тисячами щотижня", - заявив Трамп.

Раніше повідомлялося, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що підтримує ідею відправлення європейських миротворців до України після укладення мирної угоди з РФ.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп оцінив переговори делегацій США та Росії, що відбулися 18 лютого у Саудівській Аравії.

Читайте також: