Трамп передав вимогу Путіна щодо територій: що відповів Зеленський – Reuters

Президент США Дональд Трамп передав вимоги російського президента Володимира Путіна, які він озвучив на саміті на Алясці 15 серпня, щодо українських територій.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела, знайомі зі змістом розмови Трампа та Зеленського після саміту на Алясці.

Як стверджують співрозмовники видання, американський президент повідомив, що Путін готовий заморозити більшість лінії фронту, якщо українські війська вийдуть з території всієї Донецької області.

«Зеленський відкинув цю вимогу, повідомило джерело», — повідомляє агентство.

В інтерв’ю Fox News Трамп дав зрозуміти, що вони з Путіним обговорили передачу земель та гарантії безпеки для України та «здебільшого дійшли згоди».

«Я думаю, що ми досить близькі до угоди. Україна має на це погодитися. Можливо, вони скажуть „ні“», — сказав він.

Дональд Трамп також сказав, що порадив би Зеленському укласти таку угоду, оскільки Росія — дуже велика держава, на відміну від України.

Агентство Reuters нагадало, що Зеленський постійно заявляє, що не може поступитися територією без змін до конституції України, а такі «міста-фортеці» як Слов’янськ і Краматорськ є оплотом проти російського просування в ще більшу кількість регіонів.

Раніше журналіст американського видання Axios Барак Равід з посиланням на джерело, обізнане зі змістом переговорів Трампа і Путіна, повідомив, що президент держави-агресорки висловив готовність заморозити фронт у Запорізькій та Херсонській областях. Але натомість він вимагає виведення українських військ з Донецької області.

Під час інтерв’ю після саміту Трамп закликав Зеленського укласти угоду з Росією та додав, що готовий бути присутнім на можливій зустрічі Зеленського і Путіна.

У понеділок, 18 серпня, у Вашингтоні український президент Володимир Зеленський вимагатиме у Дональда Трампа роз’яснень щодо відмови американського лідера від вимоги про припинення вогню.

Нагадаємо, раніше аналітики ISW повідомляли, що у Кремлі вимагають від України поступитися неокупованою територією Донеччини в обмін на замороження лінії фронту в інших областях у межах угоди про припинення вогню. Це означає відмовитися від «поясу міст-фортець» — головної укріпленої лінії оборони в Донецькій області від 2014 року.