Трамп передумав?: хто міг переконати експрезидента США змінити позицію щодо допомоги Україні

На думку експерта, переконати Трампа могли Девід Кемерон, Борис Джонсон і Анджей Дуда.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що надання летальної допомоги Україні зараз є "критично важливим" і планує винести на голосування пакет допомоги 20 квітня.

Що змінилося у позиції республіканців і чи має до цього відношення кандидат у президенти США Дональд Трамп, пояснив політтехнолог Борис Тизенгаузен у коментарі "24 каналу".

Тизенгаузен вважає, що позиція спікера Джонсона змінилась саме за вказівкою Дональда Трампа.

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На його думку, переконали Трампа в необхідності підтримувати Україну польський президент Анджей Дуда, у якого непогані відносини з ексглавою Білого дому, глава британського МЗС і експрем'єр Девід Кемерон, а також ще один експрем'єр Британії Борис Джонсон.

"Трампу вказали на вигоду – він дав добро, але на кредит", – зауважив політтехнолог.

Також експерт прокоментував скандальну заяву конгресменки українського походження Вікторії Спартц, яка заявила, що виступає проти надання Україні фінансової допомоги, а лише за надання летального озброєння.

"Я не розумію цієї заяви. Чому фінансову допомогу нам не дадуть? Адже Вікторія Спартц недавно висловлювала свої побоювання, щоб американське озброєння не потрапило до рук терористів", – сказав Борис Тизенгаузен.

Раніше ми писали, що після 5 місяців суперечок і затримок у США таки можуть проголосувати за допомогу Україні.

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В США РАПТОВО ЗГАДАЛИ ПРО УКРАЇНУ! Сенсаційні заяви Байдена і Джонсона!