Трамп передумав і дав Путіну значно менше часу: експерт пояснив чому

Володимир Путін. / © Associated Press

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На рішення президента США Дональда Трампа змінити терміни ультиматуму для РФ могло вплинути укладення торговельної угоди з Європейським Союзом.

Про це заявив політолог Ігор Рейтерович у коментарі “УНІАН”.

"Він вирішив одну дуже важливу проблему. Для нього в цьому контексті російсько-українська війна була навіть певним інструментом тиску на Європу. Оскільки проблема вирішена, Європа буде купувати набагато більше у США, у нього більш розв’язані руки стосовно РФ", - сказав він

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Рейтерович каже: певний час були розмови, що нібито Москва пропонувала Вашингтону стати великим торговельним партнером, "продавати підсанкційні товари, але не від Росії, а, типу, від США, і на цьому заробляти".

“Тепер стосовно Росії він може діяти і по-іншому. Думаю, у Трампа вже сформувалась певна думка щодо того, що і як робить РФ, що вона не збирається сідати за стіл перемовин, що не розуміє мову дипломатії, а розуміє тільки мову сили. І, власне, зараз є час, щоб цю силу проявити", - пояснив політолог.

Втім, Білий дім має ще одну проблему з Китаєм. Адже Пекін купує багато чого у Росії. Саме тому це буде ударом і по КНР.

“Китаю доведеться зараз швидше думати, як з Трампом домовлятися. Росія може впасти в істерику, спробувати ескалювати, підвищити градус напруги, сподіваючись, що зможуть Трампа "переламати" агресією, або реально сідати за стіл перемовин, особливо якщо Китай буде теж схилятися в цей бік і прямо про це Росії скаже", - розповів він.

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Нагадаємо, заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв відповів на новий ультиматум Трампа. Мовляв, кожен новий ультиматум — “це загроза та крок до війни”. Втім, висловився політик країни-агресорки “не між Росією та Україною, а з власною країною”.

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