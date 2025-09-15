Трамп: переговори Зеленського з Путіним малоймовірні через "незбагненну ненависть"

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявив, що прямі переговори між главами України та Росії малоймовірні через глибоку особисту ворожнечу між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.

Про це він сказав журналістам перед посадкою на борт Air Force One.

«Ненависть між Зеленським і Путіним — незбагненна», — наголосив Трамп. За його словами, завершення війни в Україні виявилося значно складнішим завданням, ніж він очікував, і процес миру просувається повільніше, ніж спершу планувалося.

Реклама

Американський президент зазначив, що не має значення, як називатимуться потенційні переговори — саміт чи зустріч, головне, щоб вони взагалі могли відбутися. Водночас відповідаючи на запитання, чи можливий діалог найближчим часом, Трамп відповів, що «можливо, відносно скоро», проте без конкретних термінів чи деталей.

Тим часом аналітики ISW наголошують, що останні удари Російської Федерації по Україні ще раз демонструють, що “фюрер” Володимир Путін не хоче миру. Американські фахівці наголошують, що Росія помітно прискорила свою ударну кампанію після двосторонніх переговорів між Україною та Росією у Стамбулі 15 травня цього року.