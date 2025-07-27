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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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893
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Трамп переходить до жорсткої тактики: Путіну висунуто ультиматум щодо війни в Україні

Президент США Дональд Трамп запропонував Путіну вибір: домовитися з Україною або зіткнутися з жорсткими санкціями. У Білому домі кажуть — це лише початок тиску.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Президент Дональд Трамп

Президент Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп несподівано змінив риторику щодо Росії. Після повернення до Білого дому він не лише підтвердив підтримку України в рамках угоди НАТО про озброєння, але й висунув Володимиру Путіну чіткий ультиматум: домовлятися про мир — або зіткнутися з жорсткими санкціями проти російського нафтового експорту.

Про це пише Fox News.

Цей сигнал став частиною нової стратегії адміністрації Трампа щодо війни в Україні. На думку його колишнього радника з нацбезпеки Фреда Флейца, така лінія поведінки є чіткою і послідовною: тиск на Путіна має змусити його до реальних переговорів.

“Він не дозволить Росії просто обіцяти і не виконувати. Це займе роки, але Трамп дотримуватиметься обраної стратегії”, — заявив Флейц в інтерв’ю Fox News Digital.

Утім, новий курс Трампа розділив навіть його союзників. Конгресвумен-республіканка Марджорі Тейлор Грін, яка раніше підтримувала президента, виступила проти постачання зброї Україні.

“Ми не хочемо брати участь у чужих війнах і виснажувати країну іноземною допомогою”, — заявила вона у своєму дописі в X.

Попри це, Трамп наполягає на важливості підтримки Європи у протистоянні з Росією. За його словами, він погодився продати союзникам по НАТО американське озброєння, яке ті зможуть передавати Україні.

“Ми хочемо захищати свою країну. Але сильна Європа — це добре”, — сказав Трамп під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте.

Різні представники Республіканської партії ставляться до цього плану неоднозначно. Віце-президент Дж. Д. Венс заявив, що США просто не мають виробничих потужностей, щоб надати Україні достатньо зброї для перемоги.

Флейц натомість наголошує, що Трамп здатен адаптувати політику до нових викликів — прикладом назвав зміну курсу щодо Ірану після аналізу розвідданих.

“Він діє відповідно до принципу “Америка насамперед” і сам формує рамки національної безпеки”, — підсумував Флейц.

Попри дипломатичні кроки, експерти сходяться на думці: ключ до завершення війни залишається на полі бою.

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