Політика
13
2 хв

Трамп перекладає відповідальність?: ЄС побоюється "підстави" через Україну

Європейські чиновники стурбовані останніми заявами Дональда Трампа щодо України: вони побоюються, що США можуть перекласти на ЄС відповідальність за невдачі Києва у війні або фінансові проблеми.

Кирило Шостак
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Європейські чиновники стурбовані останньою риторикою Дональда Трампа щодо України. Вона, на їхню думку, створює ситуацію, в якій президент США зможе перекласти відповідальність на ЄС у разі невдачі Києва у війні або нестачі фінансування.

Про це пише видання Financial Times.

Після місяців тиску на Україну для укладення угоди з Москвою Трамп у вівторок написав у соцмережах, що Київ може “боротися і відвоювати” свої території “за допомогою ЄС”. Ця заява викликала настороженість у європейських столицях: деякі чиновники вважають, що Трамп фактично покладає на них відповідальність за оборону України.

Крім того, президент США закликав ЄС припинити закупівлю російської нафти та ввести мита на Китай і Індію — кроки, які багатьом європейським країнам буде складно виконати. Європейські дипломати вважають, що Трамп “вибудовує відхідну доріжку”, щоб у разі потреби звинуватити ЄС, і що його позиція створює надзвичайно високі очікування.

Французький президент Еммануель Макрон, який зустрівся з Трампом у Нью-Йорку, оцінив заяву позитивно, назвавши її “дуже правильною”, тоді як інші європейські лідери дійшли висновку, що Трамп більше не є надійним союзником.

За словами Сергія Кислиці, першого заступника міністра закордонних справ України, висловлювання Трампа не були спонтанними, а стали результатом багатошарових консультацій із США, Україною та ЄС. Він додав, що Трамп фактично закликає Європу робити більше, зокрема у питанні імпорту російських енергоносіїв.

На Генасамблеї ООН Трамп заявив, що готовий запровадити “потужні мита”, щоб “зупинити кровопролиття” в Україні, але лише якщо ЄС також вживе аналогічних заходів.

Європейські чиновники сумніваються, що Трамп дійсно піде на такі кроки, і вважають його не зовсім надійним партнером у питанні підтримки України.

Нагадаємо, що Дональд Трамп нещодавно виступив із гучною заявою, яка була дуже позитивно сприйнята в Україні: він допустив можливість для України відновити свої кордони та говорив про “слабку Росію”. Проте, до цього сигналу варто ставитися вкрай обережно.

13
