- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 478
- Час на прочитання
- 1 хв
Трамп переконав Орбана розблокувати шлях України до ЄС — Politico
Європейські дипломати прогнозують, що “тупикова ситуація” з членством Києва може бути вирішена вже найближчими місяцями.
Президент США Дональд Трамп зміг вплинути на прем’єра Угорщини Віктора Орбана та переконати його зняти вето на вступ України до ЄС.
Про це повідомляє Politico з посиланням на європейських дипломатів.
За даними видання, телефонна розмова між лідерами відбулася після зустрічі Трампа в Білому домі з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими партнерами 18 серпня. Союзники Києва тоді попросили американського президента використати свій вплив на Будапешт.
Дипломати зазначають, що дзвінок Трампа помітно змінив динаміку дискусії. Вони прогнозують, що “тупикова ситуація” з членством України в ЄС може бути вирішена вже в найближчі місяці, враховуючи зростаючий політичний тиск на Угорщину.
Раніше французький високопосадовець заявив, що у Євросоюзі очікують, що переговорний тупик може бути знятий найближчим часом, а процес наблизить Україну до повноправного членства.