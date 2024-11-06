Трамп переконує у "масових фальсифікаціях" на виборах президента США: поліція розводить руками

У США тривають вибори президента країни.
Кандидат у президенти США Дональд Трамп зазначив про "масові фальсифікації" на виборах президента США у Філадельфії, що у штаті Пенсильванія.
Про це Трамп повідомив у своїй соцмережі Truth Social
"Багато розмов про масові фальсифікації у Філадельфії. Правоохоронці вже в дорозі".
Водночас поліція Філадельфії не знає про жодні фальсифікації та проблеми з голосуваннями, про які заявив Трамп.
Так, у коментарі CNN поліція повідомила, що не розуміє, про що говорить Трамп.
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