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Трамп переконує у "масових фальсифікаціях" на виборах президента США: поліція розводить руками

Трамп переконує у "масових фальсифікаціях" на виборах президента США: поліція розводить руками

Президентські вибори у США тривають / Фото: Associated Press

У США тривають вибори президента країни.

Кандидат у президенти США Дональд Трамп зазначив про "масові фальсифікації" на виборах президента США у Філадельфії, що у штаті Пенсильванія.

Про це Трамп повідомив у своїй соцмережі Truth Social

"Багато розмов про масові фальсифікації у Філадельфії. Правоохоронці вже в дорозі".

Водночас поліція Філадельфії не знає про жодні фальсифікації та проблеми з голосуваннями, про які заявив Трамп.

Так, у коментарі CNN поліція повідомила, що не розуміє, про що говорить Трамп.

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