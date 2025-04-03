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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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162
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Трамп переконує у прогресі закінчення війни між Україною та Росією

Трамп вважає, що Україна та Росія “добре співпрацюють” зі США в цьому питанні.

Автор публікації
Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп побачив прогрес у переговорах щодо припинення російсько-української війни.

Про це він заявив у виступі поблизу Білого дому.

"Я думаю, ми маємо гарну співпрацю з боку Росії та України, нам треба це (війну, - ред.) зупинити", — додав американський лідер.

Він вкотре наголосив, що варто зупинити цю війну, бо, йдеться про значні жертви з обох сторін.

“Вони вмирають, їх знищують. Вони не з нашої країни – з інших країн, але вони люди з Росії, з України”, — додав американський президент, учергове запевнивши, що хоче зупинити це.

Він укотре повторив, що "ця безглузда війна" не почалася б, якби він був президентом від самого початку.

Нагадаємо, що представник Путіна — очільник Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв — поїде до Вашингтона, де зустрінеться з представником президента США Дональда Трампа.

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